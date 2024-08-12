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11:07, 12 августа 2024Россия

В Москве облили красной краской входы в посольство иностранного государства

В Москве облили красной краской входы в здание посольства Литвы

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве облили красной краской два входа в здание посольства Литвы в Борисоглебском переулке. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Помимо этого, на табличке на стене диппредставительства иностранного государства оставлены красные отпечатки ладоней. Это видно на фотографиях, опубликованных агентством.

По словам журналиста, обстановка возле посольства сейчас спокойная. Возле здания продолжает работу фотовыставка «Нюрнбергский процесс. Взгляд из Москвы».

Ранее красной краской облили ограду посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика. Также вандалы испачкали турникет представительства иностранного государства.

Кроме того, в декабре 2023 года в посольство Кении в Москве проникли бездомные и устроили дебош. Нарушители прогулялись по второму этажу резиденции, осмотрели залы, комнаты, кухню и везде оставили беспорядок. Они также курили в помещениях и съели оставленные сотрудниками посольства продукты.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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