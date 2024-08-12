Самой красивой замужней женщиной России стала 40-летняя петербурженка

«Миссис Россия — 2024» стала 40-летняя Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга

На конкурсе красоты «Миссис Россия — 2024» победила 40-летняя Людмила Рожнева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу конкурса.

Финал всероссийского конкурса красоты для замужних женщин прошел в воскресенье, 11 августа, в Москве. Победительницей стала участница из Санкт-Петербурга. Она родилась в Казахской ССР, затем ее семья перебралась на Кавказ, а позже будущая самая красивая замужняя женщина страны поступила в Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна. Сейчас Рожнева работает предпринимателем и занимается благотворительностью. У нее трое детей.

Второе место заняла 35-летняя Дарья Захарова из Нижнего Новгорода. Она представит Россию на конкурсе «Миссис земного шара 2024/Mrs. Globe 2024».

В финал конкурса прошли 39 участниц, 13 из них — многодетные матери.

Ранее сообщалось, что во время оглашения результатов конкурса красоты «Мисс Москва» ведущая дважды ошиблась с именем победительницы и объяснила путаницу плохим почерком членов жюри. Первоначально ошибку объясняли одинаковыми именами и похожими названиями номинаций.