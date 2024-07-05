Выбрана самая красивая девушка Москвы. Кто она и почему на конкурсе красоты не обошлось без скандала?

На конкурсе «Мисс Москва» дважды перепутали финалисток

4 июля на выставке «Россия» на территории ВДНХ прошел финал ежегодного столичного конкурса красоты и талантов «Мисс Москва». Его победительницей стала 20-летняя Лилиана Булатова. Перед объявлением победительницы не обошлось и без скандала: «Мисс Совершенство» случайно ушла с конкурса с чужой короной. Что известно о главной красавице Москвы и как ведущие дважды наградили не тех финалисток — в тексте «Ленты.ру».

Самой красивой девушкой Москвы стала Лилиана Булатова

Конкурс «Мисс Москва» прошел в 29-й раз. За победу в нем в этом году боролись красавицы в возрасте от 17 до 30 лет. Участницы должны быть выше 170 сантиметров и иметь «какую-то изюминку и шарм».

Фото: Анатолий Медведь / Фотохост-агентство РИА Новости

Итоги конкурса определяли члены жюри. В его состав вошли главный редактор журнала MODNY DOM Беатрис Малахова, «Мисс Москва-2023» Ангелина Бреженская, советник губернатора Ульяновской области по культуре Светлана Горева и другие. Они выбирали победительниц многочисленных номинаций, среди которых были «Краса Москвы», «Московская красавица», «Юная мисс Москва» и другие. Главную корону жюри отдало 20-летней Лилиане Булатовой.

Ей удалось обойти 44 конкурентки

О победительнице известно не так много. Согласно карточке Булатовой в группе конкурса, она попала в модельный бизнес в 14 лет. Тогда она прошла кастинг на международный конкурс начинающих моделей Elite Model Look. В разное время в нем участвовали такие будущие топ-модели мира, как Синди Кроуфорд, Жизель Бюндхен и Стефани Сеймур. В этом конкурсе Булатовой удалось занять второе место. С тех пор девушка работает на показах знаменитых дизайнеров и участвует в различных модельных съемках.

Девиз Булатовой звучит так: «Меняй в своей жизни то, что можешь изменить»

Девушка хорошо знает английский, а также увлекается танцами. По ее словам, в этом хобби она видит возможность для «безграничной самореализации». Свою любовь к танцам Булатова продемонстрировала на этапе представления талантов участниц. Вместе с партнером по спортивным бальным танцам она исполнила на сцене румбу.

На следующий день после конкурса новую «Мисс Москва» стали критиковать

До финала многие зрители отмечали естественную красоту Булатовой, однако после ее победы изменились во мнении. Пользователи в комментариях стали обвинять девушку в том, что она сделала несколько пластических операций. Кто-то назвал Булатову «самой удачной пластикой Москвы 2024 года». Нашлись и те, кто утверждал, что конкурс проплачен.

Лилиана Булатова, «Мисс Москва-2024» Фото: Анатолий Медведь / Фотохост-агентство РИА Новости

В 2023 году с такой же критикой столкнулась Ангелина Бреженская — предыдущая победительница столичного конкурса. Она опровергла слухи, что призовое место в конкурсе «Мисс Москва» можно было купить, и призналась, что действительно прибегала к услугам пластического хирурга. Однако девушка отметила, что считает несправедливым, что за пластику из всех конкурсанток осуждают только ее.

Может, люди думают, что если я перекрасила волосы, сделала нос и подкачала губы, то я теперь живу идеальной жизнью в домике как у Барби, без проблем и забот. Может, они думают, что я искусственная внутри и человеческие чувства мне чужды

Ангелина Бреженская победительница конкурса «Мисс Москва-2023»

Пользователи также предположили, что 20-летняя Булатова нигде не учится. В ее социальных сетях можно найти фотографии только с ее походов в клубы, путешествий и модельных съемок. Чем же еще занимается победительница — никто не знает. По этой причине некоторые стали верить в теорию, что Булатова скрыла отдельные посты перед участием в конкурсе.

На награждении победительниц конкурса случился скандал

Во время награждения красавиц ведущая дважды короновала не ту финалистку из-за путаницы с одинаковыми именами и похожими названиями номинаций. Все началось с того, что одна из участниц, Елизавета Могер, получила титул «Московской красавицы». Девушка уже радовалась победе, когда ведущая попросила ее «с чувством уважения» отдать корону и ленту другой финалистке — Снежане Вилковой. Ведущая объяснила, что произошла ошибка. «Серьезный момент. Бывают незапланированные ситуации, к этому никто никогда не готов. Девушки должны пойти друг другу навстречу», — добавила она.

Снежана Вилкова, «Краса Москвы-2024» Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Однако оказалось, что ведущая снова перепутала участниц. Все разрешилось только тогда, когда на сцену вышла генеральный директор конкурсов «Мисс Москва» и «Краса России» Татьяна Андреева-Фальк. Выяснилось, что Могер по праву получила корону и ленту «Московской красавицы». Вилкова же выиграла в другой номинации — «Краса Москвы», которую ранее случайно вручили Снежане Недильской.

Снежана Недильская, «Мисс Совершенство- 2024» Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Недильская должна была получить только титул «Мисс Совершенство», но, когда ее вызвали на награждение второй раз, она, не подозревая об ошибке, забрала уже вторую корону. «Так бывает, слушайте, мы же не роботы, и роботы нам не нужны», — объяснила возникшую путаницу Андреева-Фальк. Она добавила, что в этом году в конкурсе участвовали целых три Снежаны, поэтому не запутаться было невозможно. После конкурса Недильская опубликовала на своем аккаунте видео с двумя коронами.

Сегодня одни чудеса! У меня две номинации и две короны. Мечта сбылась. Гештальт закрыт Снежана Недильская победительница номинации «Мисс Совершенство»

Позже организаторы конкурса рассказали, что в ошибках ведущей виноват «врачебный почерк» жюри: его члены заполняют бланки от руки, поэтому фамилии на них не всегда удается прочитать с первого раза. Они не планируют менять ведущую, но признают, что бюллетени с именами победительниц должны быть в печатном виде. Как пишет Woman.ru со ссылкой на организаторов конкурса, скандал удалось разрешить мирно.

В июле Булатова будет участвовать в конкурсе «Краса России»

Как победительнице Булатовой вручили главную корону и сертификат на 300 тысяч рублей от спонсоров конкурса, которые она может потратить на поездки на квадроцикле, мотоцикле или другом транспортном средстве.

Девушка также получила возможность принять участие во всероссийском конкурсе «Краса России», который пройдет 21 июля в Москве. Победительница этого конкурса будет выступать от России на одном из четырех престижнейших международных конкурсов красоты «Мисс Земля».

Организаторы «Мисс Земля» преследуют цель не только устроить шоу, но и привлечь внимание к экологическим проблемам. Предполагается, что обладательнице титула нужно быть не просто красавицей, но и болеть душой за природу.

В 2024 году представлять Россию на международном конкурсе будет Екатерина Романова из Новокузнецка, которая завоевала титул «Краса России» год назад. Романова выступала на российском конкурсе от Кемеровской области. Известно, что она окончила Российский государственный социальный университет и училась на факультете режиссуры массовых мероприятий.