Мисс Совершенство забрала корону у одной из главных красавиц Москвы и ушла

Финалистка конкурса «Мисс Москва» сбежала с чужой короной

Финалистка конкурса красоты и талантов «Мисс Москва» ушла с чужой короной из-за ошибки ведущей. Путаница, произошедшая из-за одинаковых имен главных красавиц столицы, попала на трансляцию, которая велась в сообществе «КРАСА РОССИИ | МИСС МОСКВА» во «ВКонтакте».

Сначала титул «Московская красавица» присудили Елизавете Могер. Однако в какой-то момент ведущая попросила сделать музыку потише и сообщила об ошибке. «Серьезный момент. Бывают незапланированные ситуации, к этому никто никогда не готов. Девушки должны пойти друг другу навстречу», — сказала ведущая. Она попросила Могер отдать корону и ленту другой финалистке — Снежане Вилковой. Та выполнила просьбу, однако, оказалось, что ведущая снова совершила ошибку. Все стало на свои места только тогда, когда на сцену вышла генеральный директор конкурсов «Мисс Москва» и «Краса России» Татьяна Андреева-Фальк.

Выяснилось, что Могер по праву получила корону и ленту «Московской красавицы». Вилкова же выиграла в другой номинации — «Краса Москвы», однако ее ранее случайно вручили Снежане Недильской, которой должен был достаться только титул «Мисс Совершенство». Недильская, не подозревая об ошибке, забрала награду Вилковой и ушла с конкурса. «Так бывает, слушайте, мы же не роботы, и роботы нам не нужны», — объяснила возникшую путаницу Андреева-Фальк.

После конкурса Недильская опубликовала на своем аккаунте видео с двумя коронами. «Сегодня одни чудеса! У меня две номинации и две короны. Мечта сбылась. Гештальт закрыт», — рассказала она. Как пишет Woman.ru со ссылкой на организаторов конкурса, скандал удалось разрешить мирно.

Ранее сообщалось, что победительницей конкурса «Мисс Москва» 2024 года стала Лилиана Булатова. Девиз 20-летней девушки звучит так: «Меняй в своей жизни то, что можешь изменить».

