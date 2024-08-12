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12:16, 12 августа 2024Экономика

Мощная магнитная буря накрыла Землю

ФГБУ ИПГ: на Земле началась мощная магнитная буря
СюжетМагнитные бури:

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

На Земле в понедельник, 12 августа, началась мощная магнитная буря. Об этом со ссылкой на специалистов Института прикладной геофизики (ФГБУ ИПГ) сообщает ТАСС.

Степень возмущенности магнитного поля Земли на данный момент достигла уровня G3, что считается сильной бурей. Она, в свою очередь, может привести к проблемам в энергетических системах, в том числе ложным тревогам в предохранительных системах и «закипаниям» масляных трансформаторов, а также к перебоям в спутниковой и низкочастотной радионавигации и нарушениям в высокочастотной радиосвязи. Помимо этого, жители средних широт смогут увидеть полярные сияния.

Ранее в августе ученый-физик, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович усомнился во влиянии магнитных бурь на здоровье человека. Специалист отметил, что эта взаимосвязь еще не до конца изучена.

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      Полина Кислицына
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