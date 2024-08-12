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11:37, 12 августа 2024Экономика

Москвичам назвали срок окончания дождей

Синоптик Шувалов: дожди в Москве прекратятся 14 августа

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Предстоящая неделя в Москве начнется с дождей. Срок их окончания жителям столицы назвал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT.

По словам синоптика, в понедельник и вторник, 12 и 13 августа, в Москве ожидаются осадки. «Мы попадаем в тыловую часть циклона, которая садится в Поволжье, потом уходит на Урал, но мы остаемся в тыловой части. И у нас температура порядка плюс 17-20 градусов, невысокая температура дневная. И кратковременные дожди во второй половине дня, когда будет собираться кучево-дождевая облачность», — поделился информацией Шувалов. При этом ветер в первые два дня недели будет северо-западным и северным.

Между тем со среды, 14 августа, погода начнет улучшаться, поскольку циклон уйдет за Урал. Днем столбики термометров будут показывать плюс 21-23 градуса, а осадков до конца рабочей недели практически не будет, заключил специалист.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что первые заморозки придут в Москву в начале сентября.

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      Полина Кислицына
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