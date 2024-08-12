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20:21, 12 августа 2024Экономика

Москвичам назвали срок возвращения летней погоды

Метеоролог Вильфанд пообещал москвичам возвращение летней погоды

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Уже в среду, 14 августа, погода в Москве и Подмосковье станет более солнечной, температура начнет повышаться, приближаясь к норме. Об этом рассказал «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Завтра, 13 августа, еще будут небольшие дожди, переменная облачность, температура — 18-20 градусов, — рассказал метеоролог. — А вот со среды, 14 августа, давление начнет повышаться, приближаясь к норме. Облаков станет меньше, будет больше солнца. Наконец, 15 и 16 августа температура будет около нормы, 20-25 градусов».

Вместе с тем ночные температуры, предупредил Вильфанд, будут относительно низкими из-за малой облачности: поверхность планеты в таких условиях выхолаживается намного быстрее.

«Ночью ожидается 8-12 градусов, то есть суточный ход станет большим, превышающим 10 градусов. Значит, в утренние часы, когда все собираются на работу, ожидается достаточно прохладная погода, 15-16 градусов. В послеполуденные часы — до 25», — добавил Вильфанд.

Ранее синоптик Александр Ильин предсказал, что в середине августа в столичном регионе ожидается похолодание до 17-20 градусов, при этом оно будет кратковременным и чередующимся с коротким периодом потепления. В третьей декаде месяца температура в самые холодные дни будет держаться на отметке 15-20 градусов тепла.

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      Наталия Белова
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