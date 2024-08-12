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17:47, 12 августа 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде в конце лета

Синоптик Ильин: в середине августа похолодание будет чередоваться с потеплением

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В середине августа в столичном регионе похолодание будет чередоваться с потеплением. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил синоптик Александр Ильин.

Несмотря на то, что во второй декаде августа может снова прийти похолодание до 17–20 градусов, оно будет кратковременным и чередующимся с коротким периодом потепления. В третьей декаде месяца температура в самые холодные дни будет держаться на отметке 15–20 градусов тепла. Существенных дождей в Москве ждать не стоит, добавил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предсказал, что понедельник, 12 августа, станет самым холодным днем лета в столичном регионе. Воздух днем в Москве прогреется лишь до 17-19 градусов, в Подмосковье — до 15-20 градусов. При этом ожидается, что в субботу, 17 августа, в столице потеплее до плюс 27 градусов.

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