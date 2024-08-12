В Москву придет жара

Гидрометцентр: в Москве в субботу потеплеет до 27 градусов

Температура воздуха в Москве в субботу днем, 17 августа, прогреется до плюс 27 градусов. Об этом сообщили синоптики «Гидрометцентра».

В начале недели ожидаются кратковременные дожди, их количество уменьшится в середине недели, а солнце станет сильнее прогревать воздух. В понедельник, 12 августа, облачно, ожидается кратковременный дождь. Tемпература в Москве плюс 17-19 градусов, по области плюс 16-21 градус. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду.

Во вторник, 13 августа, облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, температура в столице — 11-13 градусов, по области плюс 9-14 градусов. Днем также ожидается кратковременный дождь, по области местами гроза, в Москве плюс 18-20 градусов, по области 17-22 градуса. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

В среду и четверг, 14 и 15 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в Москве плюс 11-13 градусов, по области плюс 8-13 градусов. Днем в Москве плюс 21-23 градуса, по области плюс 19-24 градуса. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду.

В пятницу, 16 августа, ожидается переменная облачность, без осадков, ночью плюс 8-13 градусов, днем 20-25 градусов, ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. В субботу, 17 августа, переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью плюс 9-14 градусов, днем 22-27 градусов, ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предсказал, что понедельник, 12 августа, станет самым холодным днем лета в столичном регионе. Воздух днем в Москве прогреется лишь до 17-19 градусов, в Подмосковье — до 15-20 градусов.