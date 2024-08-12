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13:43, 12 августа 2024Экономика

Москвичей предупредили о самом холодном дне лета

Синоптик Тишковец: 12 августа станет самым прохладным днем лета
СюжетМагнитные бури:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Понедельник, 12 августа, станет самым холодным днем лета в столичном регионе. Об этом его жителей предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, погода будет «облачной с неустойчивыми прояснениями», пройдут кратковременные дожди. «Сегодня синоптическая карта будет представлена североатлантическим циклоном, центр которого окажется над Татарстаном. Ну и Центральная Россия окажется в тыловой части вихря, из-за чего ветры развернутся на холодные и порывистые северо-западные румбы», — пояснил эксперт. Помимо этого, до 18 часов будут сохраняться умеренные магнитные бури.

Что касается температуры, воздух днем в Москве прогреется лишь до 17-19 градусов, в Подмосковье — 15-20 градусов. Тишковец отметил, что такие показатели характерны для начала сентября. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, а атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

Ранее в этот же день стало известно, что дожди в столице будут идти вплоть до среды, 14 августа.

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      Полина Кислицына
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