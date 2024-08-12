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18:19, 12 августа 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде на 1 сентября

Синоптик Ильин: 1 сентября в Москве ожидается погода без осадков

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В первый осенний день в Москве ожидается теплая погода без осадков. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин.

Днем ожидается плюс 18-23 градусов тепла, с утра же будет прохладно — от 10 до 15 градусов. Синоптик отметил, что сразу после 1 сентября в столицу придут кратковременные дожди.

Ильин добавил, что прогноз может оказаться неточным, поскольку погодные значения меняются в течение нескольких дней.

Ранее синоптик Александр Ильин предсказал, что в середине августа в столичном регионе ожидается похолодание до 17–20 градусов, при этом оно будет кратковременным и чередующимся с коротким периодом потепления. В третьей декаде месяца температура в самые холодные дни будет держаться на отметке 15–20 градусов тепла.

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      Мария Черкасова
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