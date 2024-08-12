Москвичам рассказали о погоде на 1 сентября

Синоптик Ильин: 1 сентября в Москве ожидается погода без осадков

В первый осенний день в Москве ожидается теплая погода без осадков. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин.

Днем ожидается плюс 18-23 градусов тепла, с утра же будет прохладно — от 10 до 15 градусов. Синоптик отметил, что сразу после 1 сентября в столицу придут кратковременные дожди.

Ильин добавил, что прогноз может оказаться неточным, поскольку погодные значения меняются в течение нескольких дней.

Ранее синоптик Александр Ильин предсказал, что в середине августа в столичном регионе ожидается похолодание до 17–20 градусов, при этом оно будет кратковременным и чередующимся с коротким периодом потепления. В третьей декаде месяца температура в самые холодные дни будет держаться на отметке 15–20 градусов тепла.