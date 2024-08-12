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10:46, 12 августа 2024Бывший СССР

На Украине замминистра энергетики попался на взятке в полмиллиона долларов

НАБУ: на Украине замминистра энергетики попался на взятке в полмиллиона долларов
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Reuters

На Украине задержали заместителя министра энергетики. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в Telegram.

По данным правоохранительных органов, чиновник вместе с еще тремя лицами пообещал передать руководителю одного из предприятий на хранение с возможностью использования ценное оборудование для добычи угля. За это он попросил взятку в размере полумиллиона долларов (более 44 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»).

Как рассказали в НАБУ, злоумышленники должны были получить указанную сумму пятью частями по 100 тысяч долларов (около 8,8 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»). Один из пособников замминистра попался НАБУ при передаче третьего транша. По данному факту в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело о принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом.

Ранее во взятках обвинили украинских военкомов. Сообщалось, что в Николаеве они требовали у военнообязанных за возможность отправиться в тыл, а не на фронт по 15 тысяч долларов, что сопоставимо с ценой трехкомнатной квартиры в этом городе.

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      Екатерина Грищенко
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