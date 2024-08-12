Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:18, 12 августа 2024Бывший СССР

На ЗАЭС призвали МАГАТЭ опубликовать выводы экспертов

Директор ЗАЭС Черничук: надеемся на отражение выводов экспертов МАГАТЭ

Фото: РИА Новости

Руководство Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) надеется на отражение выводов экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в официальных заявлениях. Об этом ТАСС заявил директор станции Юрий Черничук.

Черничук прокомментировал выводы представителей МАГАТЭ о последствиях обстрела градирни ЗАЭС со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что эксперты зафиксировали последствия удара.

Директор ЗАЭС призвал агентство опубликовать выводы в официальных заявлениях. «Мы надеемся, что в ближайшем пресс-релизе агентства эта информация будет отражена», — заявил он.

Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев призвал МАГАТЭ дать оценку атаке ВСУ на Запорожскую АЭС. Он отметил, что важно не останавливаться на констатации недопустимости ударов Киева по объекту.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ контролируют 28 населенных пунктов Курской области. Там остались несколько тысяч мирных жителей

      Лиса забралась на оружейный завод в России и украла печенье

      Экс-депутата горсовета осудили по делу о подкупе недвижимостью на миллионы рублей

      Европейские компании стали избегать хранения газа на территории Украины

      Губернатор российского региона доложил Путину об участившихся обстрелах ВСУ мирных жителей

      Джулия Фокс прогулялась по улице в сшитой из трусов юбке

      На ЗАЭС призвали МАГАТЭ опубликовать выводы экспертов

      Депутат Рады рассказал о конфликте Зеленского и главы «Слуги народа»

      Во Франции призвали прекратить помощь Украине

      Семье пришлось взять в кредит 280 тысяч рублей для возвращения с популярного курорта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше