На ЗАЭС призвали МАГАТЭ опубликовать выводы экспертов

Директор ЗАЭС Черничук: надеемся на отражение выводов экспертов МАГАТЭ

Руководство Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) надеется на отражение выводов экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в официальных заявлениях. Об этом ТАСС заявил директор станции Юрий Черничук.

Черничук прокомментировал выводы представителей МАГАТЭ о последствиях обстрела градирни ЗАЭС со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что эксперты зафиксировали последствия удара.

Директор ЗАЭС призвал агентство опубликовать выводы в официальных заявлениях. «Мы надеемся, что в ближайшем пресс-релизе агентства эта информация будет отражена», — заявил он.

Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев призвал МАГАТЭ дать оценку атаке ВСУ на Запорожскую АЭС. Он отметил, что важно не останавливаться на констатации недопустимости ударов Киева по объекту.