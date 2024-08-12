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12:47, 12 августа 2024Ценности

Наталья Рудова и Алена Водонаева в крошечных бикини спрыгнули с яхты

Актриса Наталья Рудова и ведущая Алена Водонаева в бикини спрыгнули с яхты

Фото: @alenavodonaeva

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова и телеведущая и блогерша Алена Водонаева отдохнули в Бодруме, Турция. Соответствующие публикации появились на их страницах в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда сериалов «Универ» и «Жизнь по вызову» и 42-летняя бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» предстали перед камерой в крошечных черных бикини со стрингами. Они продемонстрировали на фото обнаженные ягодицы во время прыжка с яхты в воду.

Также знаменитости запечатали, как плавают рядом друг с другом на спине. «У нас свои Кардашьян есть дома», — указала в подписи к кадрам Водонаева.

Ранее в августе Наталья Рудова примерила прозрачное платье перед камерой.

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      Карина Черных
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