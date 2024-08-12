Названы последствия потери ВСУ группировки в Курской области

Полковник Литовкин предрек активные действия России из-за ситуации под Курском

В случае потери Вооруженными силами Украины группировки в Курской области, страна может потерять несколько тысяч человек, а также технику, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Точную численность войск мы не знаем, цифры назывались разные. Сначала говорилось о тысяче человек, теперь говорят о трех-пяти тысячах. И этих людей могут лишиться ВСУ. Безусловно, это большие потери, но они и так каждую неделю теряют по тысяче человек. Так что дело не столько в том, сколько людей и техники будет уничтожено, а в том, что сейчас у ВСУ есть задор, [которого они лишатся в случае поражения]», — сказал Литовкин.

Как считает Литовкин, наступление в Курской области не только не даст Украине преимуществ во время переговоров, но и приведет к более активным боевым действиям со стороны России.

«Это заставляет нас быть более активными, дерзкими в собственных наступательных действиях по другим направлениям. Теперь мы будем быстрее двигаться вперед во всех направлениях», — заключил военный.

Ранее отставной офицер Вооруженных сил США Дэниел Дэвис заявил, что отсутствие налаженной логистической системы у ВСУ грозит провалом украинцев в Курской области.