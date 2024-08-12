В США предсказали провал вылазки ВСУ в Курской области по одной причине

Офицер ВС США Дэвис: отсутствие логистики грозит ВСУ провалом в Курской области

Отсутствие налаженной логистической системы у Вооруженных сил Украины (ВСУ) грозит провалом украинцев в Курской области. Об этом заявил отставной офицер Вооруженных сил (ВС) США Дэниел Дэвис в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«ВСУ, скорее всего, лишатся части своих лучших бойцов, но и, как следствие, потеряют "плацдарм" в России и очередные территории на востоке. Думаю, это закончится плачевно для президента Украины Владимира Зеленского и его плана», — отметил офицер.

По словам Дэвиса, «невозможно вторгнуться на территорию чужой страны и закрепиться свои силы на ней без продуманной логистики», включающей в себя способность обеспечивать своевременные бесперебойные поставки боеприпасов и эвакуацию раненых.

Ранее Дэвис заявил, что последствия атаки ВСУ на Курскую область могут стать катастрофическими для самих украинцев.