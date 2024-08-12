Nature Mental Health: выявлена связь между здоровьем органов и психикой

Ученые Мельбурнского университета, Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета выявили взаимосвязь между состоянием органов, мозгом и образом жизни и их влиянием на психическое здоровье. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Mental Health.

В исследовании использовались данные UK Biobank, включающие информацию о более чем 18 000 человек. Были изучены биологические пути, которые связывают здоровье различных органов, таких как легкие, сердце, печень, почки и другие, с состоянием мозга и психическим состоянием, включая депрессию и тревожные расстройства.

Для анализа данных исследователи применили статистические модели, что позволило установить значительную связь между ухудшением здоровья органов и усилением симптомов депрессии. Они также обнаружили, что мозг играет ключевую роль в связи между физическим здоровьем и психическим состоянием, выступая в качестве опосредующего фактора.

Исследование показало, что нарушения в работе различных систем органов, таких как метаболическая и иммунная системы, могут привести к изменениям в структуре мозга, что, в свою очередь, способствует развитию или усилению депрессии, тревожности и невротизма.

Авторы исследования также выделили факторы образа жизни, которые могут повлиять на улучшение психического здоровья, включая качество сна, диету, физические упражнения, курение и употребление алкоголя. Эти факторы воздействуют на определенные системы органов и, следовательно, на структуру мозга.