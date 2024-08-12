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12:46, 12 августа 2024Силовые структуры

Осужденный за коррупцию бывший вице-губернатор российского региона отправится на СВО

Осужденный экс-вице-губернатор Белгородской области Полежаев отправится на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Начало событий в новости Бывшего вице-губернатора российского региона осудили на пять лет за коррупцию

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев, осужденный на пять лет за коррупционное преступление, отправится в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным канала, контракт с Министерством обороны России у экс-чиновника уже подписан. Искупив вину, Полежаев останется на свободе, но не сможет занимать должности во власти до 2032 года.

Ранее суд признал его виновным по статье о получении взятки и приговорил к пяти годам колонии строгого режима. Мужчину также обязали выплатить штраф в размере 36 миллионов рублей.

Экс-вице-губернатор Белгородской области был задержан 21 июля 2023 года. По версии следствия, он получил от директора одной из строительных компаний региона две иномарки премиум-класса общей стоимостью более 17 миллионов рублей. За это Полежаев оказал ему содействие в приемке работ по строительству очистных сооружений, а также в заключении контрактов в сфере ЖКХ.

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      Олеся Мицкевич
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