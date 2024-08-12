Бывшего вице-губернатора российского региона осудили на пять лет за коррупцию

Бывшего вице-губернатора Белгородской области Полежаева осудили на пять лет

Бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

Полежаев признан виновным по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд оштрафовал мужчину на 36 миллионов рублей.

Бывшего вице-губернатора российского региона задержали 21 июля 2023 года. Его освободили от должности 4 июля 2023 года.

По версии следствия, Полежаев получил от директора одной из строительных компаний региона две иномарки премиум-класса общей стоимостью более 17 миллионов рублей. Взамен чиновник оказал содействие в приемке работ по строительству очистных сооружений в Белгородской области, а также в заключении с данной организацией контрактов в сфере ЖКХ.