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17:12, 12 августа 2024Путешествия

Пассажирка запуталась в ремне безопасности, сломала ногу и подала на авиакомпанию в суд

PYOK: пассажирка сломала лодыжку на рейсе JetBlue и подала на авиакомпанию в суд

Фото: Markus Mainka / Imagebroker / Globallookpress.com

Пассажирка сломала ногу на рейсе JetBlue и подала на авиакомпанию в суд. Подробностями истории поделился портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Уточняется, что инцидент произошел в июле 2022 года, но продолжение история получила только сейчас. Мария Мистретта из Саффолка, штат Нью-Йорк, утверждает, что во время полета на Багамы она встала со своего места, вышла в проход, но когда попыталась сделать шаг, ее нога запуталась в ремне безопасности, который свисал на пол. Женщина упала в проход и услышала хруст лодыжки.

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По словам пострадавшей, ей оказала первую помощь попутчица, которая работала медсестрой. Когда Мистретта попросила бортпроводников принести ей аптечку и немного льда, чтобы приложить его к опухшей лодыжке, экипаж якобы отказался это сделать, потому что все уже было упаковано для подготовки к посадке.

По прибытии пассажирку заставили ждать, пока все ее попутчики выйдут из самолета, а инвалидная коляска, на которую хотели посадить американку, сломалась. Кроме того, представители JetBlue на Багамах порекомендовали Мистретте не вызывать скорую помощь, а немедленно вернуться в Нью-Йорк, чтобы посетить врача. Пострадавшей пришлось покупать билеты на рейс в тот же день и проходить иммиграционный и таможенный контроль, сидя в инвалидной коляске.

Когда Мистретта наконец вернулась домой и обратилась в больницу, у нее обнаружили перелом лодыжки и тромбоз глубоких вен. В конце июля 2024 года женщина и ее муж подали иск против перевозчика и потребовали компенсации.

Ранее другой пассажир в США сломал ногу при сильной турбулентности во время полета и решил подать в суд на авиакомпанию. Мужчина пожаловался, что экипаж не предупредил его заранее о возможной тряске.

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      Алина Черненко
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