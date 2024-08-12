Лещенко назвал Олимпиаду в Париже низкопробной

Певец Лев Лещенко назвал Олимпиаду-2024 низкопробной

Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко высказался об открытии Олимпийских игр 2024 года в Париже. Его слова приводит KP.RU.

Он отметил, что во Франции сейчас происходит «некрасивая история». «Но я надеюсь, что люди увидят творящийся абсурд и поймут, насколько это все низкопробно и не массово», — добавил Лещенко.

Ранее появившийся голым на церемонии открытия Олимпиады в Париже актер Филипп Катерин принес извинения зрителям, которых мог обидеть его образ. Актер, чей вид возмутил многих зрителей мероприятия, исполнял роль древнегреческого бога Диониса, будучи окрашенным в синий цвет.