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16:42, 30 июля 2024Культура

Возмутивший зрителей Олимпиады голый актер извинился

Исполнивший роль Диониса на открытии Олимпиады актер Катерин принес извинения

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Появившийся голым на церемонии открытия Олимпиады в Париже актер Филипп Катерин принес извинения зрителям, которых мог обидеть его образ. Слова артиста приводит CNN.

Актер, чей вид возмутил многих зрителей мероприятия, исполнял роль древнегреческого бога Диониса, будучи окрашенным в синий цвет. «Мне очень жаль, если выступление кого-то шокировало. Это было не то, что хотелось сказать. Я был воспитан в христианской религии, и самое прекрасное в ней — это прощение. Поэтому я прошу прощения, если обидел вас», — сказал он.

Катерин отметил, что выступил почти голым, так как исполняемая им композиция символизирует борьбу за мир во всем мире. «Если бы все были голые, то не было бы войн. Нож или пистолет негде спрятать», — добавил актер.

Ранее французская артистка, принявшая участие в церемонии открытия Олимпиады-2024, Барбара Буч пожаловалась на травлю в сети.

Церемония открытия Олимпийских игр состоялась 26 июля в Париже. В одной из миниатюр усмотрели намек на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Этот и другие номера вызвали критику церемонии во многих странах.

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