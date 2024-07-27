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17:00, 27 июля 2024Спорт

«Творческое лицо страны». В России похвалили открытие Олимпиады, а в Европе назвали его оскорблением христиан

Тарасова назвала открытие Олимпиады-2024 красивым, а Европе признали позором
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Gregory Bull / AP

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова похвалила церемонию открытия 33-х летних Олимпийских игр в Париже. В разговоре с изданием «Спорт-Экспресс» она призвала не сравнивать шоу с другими церемониями, поскольку это неприлично.

«Каждая страна делает лучшее, что она может сделать. И не надо ни с кем это сравнивать! Это просто неприлично. Это не соревнование! Это творческое лицо страны! А если кого-то что-то смущает, пусть не смотрят», — сказала Тарасова.

Она отметила, что участники церемонии красиво плыли по Сене.

Захарова назвала церемонию открытия ОИ-2024 дном Сены

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала церемонию открытия Олимпиады в Париже, назвав ее «дном Сены». По ее словам, организаторы не справились со своей работой, так как зрители вынуждены были наблюдать за шоу под проливным дождем.

Центр города превратился в гетто для бездомных, устремившихся на открытие Игр. В Сочи журналистам не нравились бездомные собаки, в Париже им улыбались

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Двукратный серебряный призер Олимпиады-2012 по спортивной гимнастике Виктория Комова так же осталась недовольна открытием Игр в Париже. «Какой ужас! Это провал. Со дна постучали. Блевать охота от такого открытия Олимпиады», — написала она в соцсетях.

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27 июня 2024

В Греции, Италии и Венгрии раскритиковали олимпийское шоу в Париже

Греческий портал pronews.gr назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже позором, крахом цивилизации и христианской культуры на Западе. Негативную реакцию вызвало присутствие на церемонии трансвеститов, «которые выдавали себя за Иисуса Христа и его учеников на Тайной вечере».

Депутат Европарламента от партии «Реконкиста» Марион Марешаль тоже возмутилась представлением и обратилась ко всем христианам, которые почувствовали себя оскорбленными. «Знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию», — заявила Марешаль.

Фото: Matthias Schrader / AP

Итальянский журналист Анджело Джулиано в свою очередь попросил убежища в России после начала Олимпийских игр в Париже. Он отметил, что не хочет «быть частью этого дерьмового шоу».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что у Запада больше нет общей морали. «Запад думает, что национальные государства больше не существуют. Вследствие этого они отрицают, что существуют общие культура и строящаяся на ней общая мораль», — сказал он.

Макрон поблагодарил артистов за шоу

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил артистов за уникальный и волшебный момент.

Мы очень гордимся тем, что вы заставили Францию сиять

Эммануэль Макронпрезидент Франции

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже прошла в пятницу, 26 июля, и отметилась несколькими инцидентами. В частности, олимпийский флаг был повешен на флагшток в перевернутом виде, дикторы назвали спортсменов из Южной Кореи представителями КНДР, а зрители начали покидать представление еще до его начала из-за плохой видимости.

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