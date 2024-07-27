Призер ОИ из России описала открытие Игр в Париже словами «блевать охота»

Призер ОИ из России Комова об открытии Игр в Париже: это провал, блевать охота

Двукратный серебряный призер Олимпиады-2012 по спортивной гимнастике Виктория Комова высказалась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) о церемонии открытия Игр-2024 в Париже.

«Какой ужас! Это провал. Со дна постучали. Блевать охота от такого открытия Олимпиады», — такими словами она описала кадры с церемонии с полуголым синим мужчиной. После Комова добавила снимок с талисманами Игр-2014 в Сочи и заявила: «Россия — лучшая страна! Россия — я люблю тебя!»

Церемония открытия Олимпийских игр состоялась 26 июля на Сене. В греческих СМИ ее назвали крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю.

Мероприятие также раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. С похожим мнением выступил американский миллиардер Илон Маск. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, наоборот, назвала церемонию прекрасной.