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14:05, 27 июля 2024Спорт

Тарасова оценила церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

Тарасова назвала прекрасной церемонию открытия Олимпийских игр-2024 в Париже

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тарасова назвала мероприятие прекрасным. «Все красиво плыли по Сене. Когда уже стало смеркаться, картинка стала очень красивая. А кто не впечатлился открытием? Может быть, посадить специальных людей, которые только ошибки ищут?» — заявила она.

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По мнению специалиста, каждая страна делает лучшее, что она может сделать, поэтому не стоит сравнивать. «Это просто неприлично. Это не соревнование! Это творческое лицо страны! А если кого-то что-то смущает, пусть не смотрят», — резюмировала Тарасова.

Церемония открытия Игр состоялась 26 июля. В греческих СМИ ее назвали крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю. Мероприятие также раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. С похожим мнением выступил американский миллиардер Илон Маск.

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      Дарья Коршунова
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