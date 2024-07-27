Тарасова назвала прекрасной церемонию открытия Олимпийских игр-2024 в Париже

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тарасова назвала мероприятие прекрасным. «Все красиво плыли по Сене. Когда уже стало смеркаться, картинка стала очень красивая. А кто не впечатлился открытием? Может быть, посадить специальных людей, которые только ошибки ищут?» — заявила она.

По мнению специалиста, каждая страна делает лучшее, что она может сделать, поэтому не стоит сравнивать. «Это просто неприлично. Это не соревнование! Это творческое лицо страны! А если кого-то что-то смущает, пусть не смотрят», — резюмировала Тарасова.

Церемония открытия Игр состоялась 26 июля. В греческих СМИ ее назвали крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю. Мероприятие также раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. С похожим мнением выступил американский миллиардер Илон Маск.