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10:48, 27 июля 2024Спорт

Илон Маск возмутился церемонией открытия Олимпийских игр

Маск о церемонии открытия Игр: проявление вопиющего неуважения к христианам

Фото: David Swanson / Reuters

Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск возмутился церемонией открытия Олимпийских игр-2024. Своим мнением он поделился в соцсети X.

«Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам», — написал Маск.

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В Греции также раскритиковали мероприятие, назвав его крахом цивилизации. На родине Олимпийских игр оказались недовольны тем, что трансвеститы изображали тайную вечерю.

Церемония открытия прошла 26 июля на Сене, сборные проплывали по реке на кораблях. Российские и белорусские спортсмены не смогли принять участие в параде делегаций.

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      Дарья Коршунова
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