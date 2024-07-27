Маск о церемонии открытия Игр: проявление вопиющего неуважения к христианам

Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск возмутился церемонией открытия Олимпийских игр-2024. Своим мнением он поделился в соцсети X.

«Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам», — написал Маск.

В Греции также раскритиковали мероприятие, назвав его крахом цивилизации. На родине Олимпийских игр оказались недовольны тем, что трансвеститы изображали тайную вечерю.

Церемония открытия прошла 26 июля на Сене, сборные проплывали по реке на кораблях. Российские и белорусские спортсмены не смогли принять участие в параде делегаций.