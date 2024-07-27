Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:16, 27 июля 2024Интернет и СМИ

«Я не хочу быть частью этого дерьмового шоу». Итальянский журналист попросил убежища в России после начала Олимпиады

Итальянский журналист Джулиано попросил убежища в РФ после открытия Игр в Париже

Фото: Francois-Xavier Marit / AP

Итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано попросил убежища в России после начала 33-х летних Олимпийских игр (ОИ) в Париже. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X (бывшая Twitter).

Джулиано отрицательно отреагировал на церемонию открытия Олимпиады.

Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу

Анджело Джулианожурналист

При этом он не уточнил, что именно вызвало у него такую реакцию.

Анджело Джулиано

Анджело Джулиано

Фото: @angeloinchina / X

Церемонию ОИ-2024 раскритиковали в разных странах

Церемонию открытия ОИ-2024 подвергли критике в разных странах. Так, греческий портал pronews.gr назвал мероприятие крахом цивилизации и христианской культуры на Западе.

Негативную реакцию вызвало присутствие на церемонии трансвеститов, «которые выдавали себя за Иисуса Христа и его учеников на Тайной вечере». «Это наглядно демонстрирует полный крах западной цивилизации, превращение праздника олимпизма и его идеалов в парад трансгендеров», — написал портал.

Фото: Hu Huhu / Reuters

В свою очередь депутат Европарламента от партии «Реконкиста» Марион Марешаль заявила, что «трудно оценить несколько удачных сцен между обезглавленной Марией-Антуанеттой, целующейся парой, трансвеститами, унижением республиканской гвардии, вынужденной танцевать с Аей Накамурой, и общим уродством костюмов и хореографии».

Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал случившееся проявлением вопиющего неуважения к христианам.

Олимпиада в Париже отметилась несколькими инцидентами

Помимо скандала с участием трансвеститов, шоу в Париже отметилось еще несколькими инцидентами. В частности, олимпийский флаг закрепили на флагштоке вверх ногами и подняли.

Материалы по теме:
Snoop Dogg, Леди Гага и речные прогулки под проливным дождем. Самые яркие моменты церемонии открытия Олимпиады в Париже
Snoop Dogg, Леди Гага и речные прогулки под проливным дождем.Самые яркие моменты церемонии открытия Олимпиады в Париже
Сегодня
Жертва Чернобыля, многодетная мать и 11-летний ребенок. Что известно о самых необычных участниках Олимпиады-2024
Жертва Чернобыля, многодетная мать и 11-летний ребенок.Что известно о самых необычных участниках Олимпиады-2024
23 июля 2024
Все, что нужно знать об Олимпийских играх-2024 в Париже: даты, расписание и виды спорта
Все, что нужно знать об Олимпийских играх-2024 в Париже:даты, расписание и виды спорта
27 июня 2024

Кроме того, дикторы мероприятия перепутали Северную и Южную Кореи. Это произошло во время парада делегаций. Когда сборная Южной Кореи проплывала на корабле по Сене, франкоязычный и англоязычный дикторы объявили ее как команду КНДР. При этом в субтитрах трансляции было верное обозначение.

Церемония открытия ОИ-2024 прошла в Париже вечером в пятницу, 26 июля.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не хочу быть частью этого дерьмового шоу». Итальянский журналист попросил убежища в России после начала Олимпиады

      Кристина Асмус сорвала съемки картины известного режиссера

      Анонсирована первая с 2011 года встреча Эрдогана и Асада

      Индия заявила о готовности помочь в разрешении конфликта на Украине

      В СМИ рассказали о сотнях желающих переехать в Россию после открытия Олимпиады

      В СК рассказали о следственных действиях с подрывателем автомобиля офицера Генштаба

      Стало известно о применении робота российскими военными в зоне СВО

      Тарасова оценила церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

      Украинец попытался сбежать в Румынию через Дунай на подводном скутере и попался

      В Минобороны России рассказали о сдаче в плен 17 солдат ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше