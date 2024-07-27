«Я не хочу быть частью этого дерьмового шоу». Итальянский журналист попросил убежища в России после начала Олимпиады

Итальянский журналист Джулиано попросил убежища в РФ после открытия Игр в Париже

Итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано попросил убежища в России после начала 33-х летних Олимпийских игр (ОИ) в Париже. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X (бывшая Twitter).

Джулиано отрицательно отреагировал на церемонию открытия Олимпиады.

Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу Анджело Джулиано журналист

При этом он не уточнил, что именно вызвало у него такую реакцию.

Церемонию ОИ-2024 раскритиковали в разных странах

Церемонию открытия ОИ-2024 подвергли критике в разных странах. Так, греческий портал pronews.gr назвал мероприятие крахом цивилизации и христианской культуры на Западе.

Негативную реакцию вызвало присутствие на церемонии трансвеститов, «которые выдавали себя за Иисуса Христа и его учеников на Тайной вечере». «Это наглядно демонстрирует полный крах западной цивилизации, превращение праздника олимпизма и его идеалов в парад трансгендеров», — написал портал.

Фото: Hu Huhu / Reuters

В свою очередь депутат Европарламента от партии «Реконкиста» Марион Марешаль заявила, что «трудно оценить несколько удачных сцен между обезглавленной Марией-Антуанеттой, целующейся парой, трансвеститами, унижением республиканской гвардии, вынужденной танцевать с Аей Накамурой, и общим уродством костюмов и хореографии».

Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал случившееся проявлением вопиющего неуважения к христианам.

Олимпиада в Париже отметилась несколькими инцидентами

Помимо скандала с участием трансвеститов, шоу в Париже отметилось еще несколькими инцидентами. В частности, олимпийский флаг закрепили на флагштоке вверх ногами и подняли.

Кроме того, дикторы мероприятия перепутали Северную и Южную Кореи. Это произошло во время парада делегаций. Когда сборная Южной Кореи проплывала на корабле по Сене, франкоязычный и англоязычный дикторы объявили ее как команду КНДР. При этом в субтитрах трансляции было верное обозначение.

Церемония открытия ОИ-2024 прошла в Париже вечером в пятницу, 26 июля.