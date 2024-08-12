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12:23, 12 августа 2024Россия

Под Москвой водитель сбил женщину с ребенком возле поликлиники и попал на видео

Mash: в Подольске водитель Lada сбил женщину с ребенком возле поликлиники

В подмосковном Подольске водитель Lada сбил женщину с ребенком возле поликлиники и попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленном ролике видно, как мужчина маневрирует на автомобиле во дворе. Под колесами машины оказываются женщина с мальчиком. К ним на помощь бросаются прохожие.

Как выяснил Mash, 44-летний водитель якобы не справился с управлением, когда разворачивался, вжал педаль газа и сбил 27-летнюю жительницу Подольска с сыном. По данным издания, мальчику три года. Его вместе с матерью госпитализировали.

Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

Как пишет издание Baza, пострадавшему ребенку исполнилось два года. Водитель Lada остался на месте ДТП.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель за рулем Maserati сбил двух школьников в подмосковном Можайске.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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