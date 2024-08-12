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09:18, 12 августа 2024Мир

Политолог заявил о зависимости Польши от белорусской контрабанды

Политолог Суздальцев: экономика Польши зависит от белорусской контрабанды

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польша отказывается от полного закрытия границ с Белоруссией, так как ее экономика во многом зависит от белорусской контрабанды. Об этом заявил политолог Андрей Суздальцев, передает РИА Новости.

«Контрабанду сигаретами можно назвать народным промыслом. Бороться с ним невыгодно ни для Минска, ни для Варшавы», — заявил политолог.

По словам Суздальцева, контрабанда попадает на территорию Европейского союза (ЕС), что «обеспечивает благосостояние значимой части населения на приграничных территориях обеих стран». Он добавил, что политика Польши, приводящая к обострению в отношениях с Белоруссией, нацелена не на развязывание конфликта, а на получение дополнительной выгоды, так как «балансирование на грани войны» позволяет Польше запрашивать и получать оружие НАТО.

В конце июня министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна изучает возможность закрытия последних действующих погранпунктов с Белоруссией.

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      Елизавета Мытарева
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