Полковник указал на связь продвижения ВС РФ в Торецке с атакой ВСУ под Курском

Полковник Кошкин заявил, что ситуация под Курском не помешает продвижению ВС РФ

Россия может достичь некоторых успехов на территории Донецкой народной республики (ДНР) после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточились на Курской области, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«Все прогнозировали, что те резервы, которые мы стянули с Харькова и других направлений для уничтожения группировки ВСУ, вошедшей в Курскую область, значительно приостановят наше движение на других направлениях. Но оказалось, что это не так: у России достаточно ресурсов, чтобы уничтожить противника в Курской области и одновременно продолжать наступательные действия», — сказал полковник.

У Украины, по его словам, ресурсов не так много. Этим, в том числе, могут объясняться успехи России в Торецке в ДНР, куда удалось зайти военным.

«ВСУ смогли только собрать все ресурсы [для наступления в Курской области], но сдерживать нас им не хватает сил и средств. Мы остаемся в режиме постоянного движения вперед», — считает Кошкин.

Ранее сообщалось, что одна из бригад ВСУ была переброшена из Торецка в Курскую область России. После стало известно, что российские военные зашли в Торецк.