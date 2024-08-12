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14:04, 12 августа 2024Россия

Полковник указал на связь продвижения ВС РФ в Торецке с атакой ВСУ под Курском

Полковник Кошкин заявил, что ситуация под Курском не помешает продвижению ВС РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия может достичь некоторых успехов на территории Донецкой народной республики (ДНР) после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточились на Курской области, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«Все прогнозировали, что те резервы, которые мы стянули с Харькова и других направлений для уничтожения группировки ВСУ, вошедшей в Курскую область, значительно приостановят наше движение на других направлениях. Но оказалось, что это не так: у России достаточно ресурсов, чтобы уничтожить противника в Курской области и одновременно продолжать наступательные действия», — сказал полковник.

У Украины, по его словам, ресурсов не так много. Этим, в том числе, могут объясняться успехи России в Торецке в ДНР, куда удалось зайти военным.

«ВСУ смогли только собрать все ресурсы [для наступления в Курской области], но сдерживать нас им не хватает сил и средств. Мы остаемся в режиме постоянного движения вперед», — считает Кошкин.

Ранее сообщалось, что одна из бригад ВСУ была переброшена из Торецка в Курскую область России. После стало известно, что российские военные зашли в Торецк.

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