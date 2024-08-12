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02:14, 12 августа 2024Забота о себе

Полным женщинам перечислили лучшие позы для яркого секса

Фото: Roman Chazov / Shutterstock / Fotodom

Секс-эксперты перечислили полным женщинам несколько поз, в которых интимная близость будет максимально яркой. Их рекомендации приводит издание The Sun.

Специалисты сообщили, что, по статистике, многие полные женщины стесняются себя и не принимают свое тело, поэтому отказываются от секса, что категорически неправильно, так как степень удовольствия от интима с весом никак не связана. Чтобы чувствовать себя увереннее и сполна насладиться половым контактом, эксперты посоветовали выбирать определенные секс-позы.

Первой из них они назвали позицию «Рэнди Райдер». В этой позе мужчина садится на диван или стул, откинувшись на спинку, а женщина располагается сверху спиной к нему. Партнер, в свою очередь, обхватывает избранницу за талию, тем самым помогая двигаться вверх и вниз. Также она может совершать легкие вращательные движения бедрами, а мужчина — стимулировать ей клитор.

Еще одним отличным вариантом названа позиция отдыхающей собаки. В этой вариации классической позы «по-собачьи» женщина стоит на четвереньках, а мужчине располагается сзади на коленях. При этом партнерша может расслабиться, оперевшись на подложенные под живот подушки.

Также эксперты призвали полных женщин попробовать позицию «Влюбленные змеи». В ней женщина ложится на спину и слегка разводит бедра в сторону мужчины, расположившегося на боку рядом. Ему, в свою очередь, при проникновении надо разместить одну руку на низ живота избранницы и держаться за ее бедра.

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Последняя рекомендация специалистов — поза «Стоящий крендель». Для ее выполнения женщине надо лечь на спину на кровати так, чтобы ее бедра буквально нависали над краем. Мужчина же становится напротив партнерши таким образом, чтобы одна ее нога оказалась между его бедер, а вторая обвивала за талию. Отмечается, что эта поза удобна и обеспечивает более глубокое проникновение.

Ранее секс-эксперт Джиджи Энгл назвала необычную позу для яркого женского оргазма. Она посоветовала женщинам практиковать позицию «68» для оральных ласк.

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      Алиса Дмитриева
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