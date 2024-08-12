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13:36, 12 августа 2024Мир

Польша пытается обвинить российские спецслужбы в поджоге ТЦ в Варшаве

TP: Польша пытается обвинить спецслужбы РФ в поджоге ТЦ в Варшаве
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com

Польша пытается обвинить российские спецслужбы в поджоге торгового центра (ТЦ) в Варшаве. Об этом сообщает Польское телевидение (TP).

Весной 2024 года в Варшаве на улице Марывильской произошел крупный пожар в торговом центре, вследствие чего здание практически полностью разрушилось. Премьер Польши Дональд Туск заявлял, что польские правоохранители проверяют версию причастности к пожару российских спецслужб, но доказательств никаких не привел.

«Прокуратура уже взяла след виновных в поджоге торгового центра Марывильска 44, а главной версией является поджог по поручению российских спецслужб», — говорится в сообщении.

Уточняется, что телеканал цитирует одного из следователей, который рассказывал, что «ничего подобного в жизни не видел, чтобы огонь распространялся так быстро и наносил такой ущерб». Никаких доказательств данной версии приведено не было.

Ранее глава МИД Польши Томаш Семоняк поручил проверить «российский след» в пожаре на автомобильной заправочной станции. По словам министра, борьба с потенциальными диверсиями является одним из приоритетов внешнеполитического ведомства и службы полиции.

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      Виктория Кондратьева
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