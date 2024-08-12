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10:16, 12 августа 2024Силовые структуры

Попросившегося на СВО члена банды Цапков этапировали в колонию для пожизненно осужденных

Попросившегося на СВО члена банды Цапков этапировали в колонию «Черный дельфин»

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Члена банды Цапков Владимира Алексеева, более известного как Вова Беспредел, этапировали в колонию для пожизненно осужденных. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, Алексееву отказали в просьбе отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Его этапировали в исправительную колонию № 6 «Черный дельфин», расположенную в Соль-Илецке Оренбургской области.

Ранее стало известно, что Вова Беспредел, приговоренный в пожизненному сроку за 18 расправ, захотел выйти на свободу и попросился на СВО. Он также попробовал повлиять на будущее решение «по своим каналам» наверху.

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      Олеся Мицкевич
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