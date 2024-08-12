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09:58, 12 августа 2024Силовые структуры

Пожизненно осужденный член банды Цапков попросился на СВО

Осужденный за 18 убийств член банды Цапков попросился на СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Член банды Цапков Владимир Алексеев, более известный как Вова Беспредел, написал ходатайство с просьбой отправить его в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным источника, Алексеев, приговоренный в пожизненному сроку за 18 расправ, захотел выйти на свободу. Он попросил отправить его на Украину и попробовал повлиять на будущее решение «по своим каналам» наверху.

Ранее тот же канал сообщал, что Вова Беспредел поставил себе виниры стоимостью 800 тысяч рублей, находясь в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону. Позже ГУФСИН России по Ростовской области опровергло эту информацию.

Владимир Алексеев был личным телохранителем главы Кущевской ОПГ Сергея Цапка. В 2013 году его признали виновным в расправах над 18 людьми и приговорили к пожизненному лишению свободы.

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      Олеся Мицкевич
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