ФСИН ответила на сообщения об установке виниров члену банды Цапков в СИЗО

ФСИН Ростовской области опровергла установку виниров Алексееву из банды Цапков

ГУФСИН России по Ростовской области прокомментировало сообщения в СМИ, что пожизненно осужденный член банды Цапка Владимир Алексеев поставил себе виниры за 800 тысяч рублей в ростовском СИЗО. Слова ведомства приводит РИА Новости.

«Опубликованная в СМИ и социальных сетях информация о пожизненно осужденном Владимире Алексееве, который поставил себе виниры за 800 тысяч рублей в ростовском СИЗО-1, не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

Во ФСИН уточнили, что Алексеев не получал услуги по протезированию зубов медицинскими работниками медико-санитарной части, а также государственными или частными организациями. Кроме того, его не вывозили в стоматологические клиники для оказания этих услуг.

Ранее сообщалось, что осужденный на пожизненное член банды Цапков Владимир Алексеев, более известный по прозвищу Вова Беспредел, поставил себе в СИЗО-1 Ростова-на-Дону виниры стоимостью 800 тысяч рублей. По данным Shot, с 2021 по 2022 год к нему в СИЗО приезжал из Краснодара стоматолог, который и установил дорогостоящие виниры.