Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:45, 30 июля 2024Силовые структуры

ФСИН ответила на сообщения об установке виниров члену банды Цапков в СИЗО

ФСИН Ростовской области опровергла установку виниров Алексееву из банды Цапков

Фото: Unsplash

ГУФСИН России по Ростовской области прокомментировало сообщения в СМИ, что пожизненно осужденный член банды Цапка Владимир Алексеев поставил себе виниры за 800 тысяч рублей в ростовском СИЗО. Слова ведомства приводит РИА Новости.

«Опубликованная в СМИ и социальных сетях информация о пожизненно осужденном Владимире Алексееве, который поставил себе виниры за 800 тысяч рублей в ростовском СИЗО-1, не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

Материалы по теме:
«Это место называют новым ГУЛАГом» Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
«Это место называют новым ГУЛАГом»Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
20 июля 2018
«Он не мог ходить, мочился с кровью, ему отбили почки» Адвокат показала страшные пытки в российской колонии. Что осталось за кадром
«Он не мог ходить, мочился с кровью, ему отбили почки»Адвокат показала страшные пытки в российской колонии. Что осталось за кадром
23 июля 2018

Во ФСИН уточнили, что Алексеев не получал услуги по протезированию зубов медицинскими работниками медико-санитарной части, а также государственными или частными организациями. Кроме того, его не вывозили в стоматологические клиники для оказания этих услуг.

Ранее сообщалось, что осужденный на пожизненное член банды Цапков Владимир Алексеев, более известный по прозвищу Вова Беспредел, поставил себе в СИЗО-1 Ростова-на-Дону виниры стоимостью 800 тысяч рублей. По данным Shot, с 2021 по 2022 год к нему в СИЗО приезжал из Краснодара стоматолог, который и установил дорогостоящие виниры.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      США провели попытку тестового запуска гиперзвукового оружия. Когда эти разработки появятся в американских войсках?

      В США осудили предложение Байдена

      Венесуэла отозвала дипломатов из семи стран за призыв к пересмотру выборов

      В Союзе туриндустрии назвали претензию к туристическому налогу в России

      Женщина пожаловалась на скрывающего отношения с ней вдовца и получила совет

      Женщина похвасталась сексом с 61-летним мужем

      ФСИН ответила на сообщения об установке виниров члену банды Цапков в СИЗО

      Галкин обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов

      США призвали сосредоточиться на решении внутренних проблем

      Apple впервые выпустит флагманы в Индии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше