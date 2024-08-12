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04:00, 12 августа 2024Бывший СССР

Пожарные ликвидировали возгорание градирни Запорожской АЭС

МЧС: возгорание градирни Запорожской АЭС ликвидировано

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Возгорание нефункционирующей башенной градирни Запорожской атомной электростанции (АЭС), возникшее после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), полностью ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Запорожской области России в Telegram.

«Радиационный фон вокруг АЭС города Энергодар в норме», — говорится в сообщении. При пожаре никто не пострадал, добавили в ведомстве.

Ранее в Росатоме сообщили о серьезных повреждениях на Запорожской АЭС. В госкорпорации рассказали, что вечером 11 августа по одной из двух градирен АЭС было нанесено два прямых удара украинскими беспилотниками, из-за чего возник пожар.

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      Марина Совина
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