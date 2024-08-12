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08:58, 12 августа 2024Мир

Президент Ирана обсудил с ЕС действия Израиля в Газе и восстановление ядерной сделки

IRNA: Пезешкиан и Мишель обсудили действия Израиля в Газе и ядерную сделку

Фото: Morteza Fakhri Nezhad / IRIB / WANA / Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем назвал Израиль существенной угрозой региональному и глобальному миру и безопасности из-за действий страны в секторе Газа. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Двойные стандарты США и некоторых западных стран сделали сионистский режим еще более наглым», — заявил иранский лидер.

Кроме того, Пезешкиан «обсудил пути возобновления переговоров» по ​​восстановлению ядерной сделки, которая была расторгнута администрацией бывшего президента США Дональда Трампа в 2018 году и с тех пор остается в подвешенном состоянии. «Если обе стороны выполнят все свои обязательства и будет построено доверие, можно будет обсудить и другие вопросы, помимо возобновления ядерного соглашения», — отметил он.

Уточняется, что соглашение, официально известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предполагало ограничение ядерной деятельности Ирана в обмен на некоторое смягчение санкций.

Ранее стало известно о начале подготовки Израиля к возможной атаке со стороны Ирана. Отмечается, что Тель-Авив диверсифицирует и укрепляет свою критическую инфраструктуру.

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      Виктория Кондратьева
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