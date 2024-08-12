Израиль начал подготовку инфраструктуры к атакам Ирана

Bloomberg: Израиль укрепляет инфраструктуру из-за риска атаки со стороны Ирана

Израиль начал укреплять критическую инфраструктуру в связи с возросшим риском атаки со стороны Ирана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Столкнувшись с возросшим риском атак со стороны Ирана или его доверенных лиц в регионе, Израиль диверсифицирует и укрепляет свою критическую инфраструктуру», — утверждается в публикации.

По данным агентства, у израильских чиновников появились сирены, работающие на батарейках, в то время как спасательные службы приобрели спутниковые телефоны на случай проблем с сотовой связью.

Агентство приводит слова вице-президента по операциям, логистике и безопасности электроэнергетической компании Israel Electric Corporation Тамара Феклера, заявившего, что его предприятие «закупило бесконечное количество электроэнергии».

Ранее стало известно, что министр обороны Израиля Йоав Галант провел разговор с американским коллегой Ллойдом Остином. Он сообщил о подготовке Ирана к масштабной атаке.