Министр обороны Израиля сообщил шефу Пентагона о подготовке Ирана к атаке

Axios: глава МО Израиля Галант заявил Остину о подготовке Ирана к атаке

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант провел разговор с шефом Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которого сообщил американскому коллеге о подготовке Ирана к масштабной атаке на Израиль. Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид, ссылаясь на источник. Согласно его информации, разговор состоялся в воскресенье.

Как утверждает Равид, израильская разведка считает, что Иран может атаковать Израиль в течение нескольких дней, до переговоров о сделке по заложникам 15 августа. По его данным, удар может произойти в ответ на атаку на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию.

Ранее ХАМАС сообщило, что отказывается от приглашения Соединенных Штатов Америки, Катара и Египта участвовать в финальном раунде переговоров с Израилем по прекращению огня в секторе Газа. Движение объяснило свое решение нападением на Ханию, новыми условиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и другими причинами.