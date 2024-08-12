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01:48, 12 августа 2024Мир

Министр обороны Израиля сообщил шефу Пентагона о подготовке Ирана к атаке

Axios: глава МО Израиля Галант заявил Остину о подготовке Ирана к атаке

Фото: JINI / Globallookpress

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант провел разговор с шефом Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которого сообщил американскому коллеге о подготовке Ирана к масштабной атаке на Израиль. Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид, ссылаясь на источник. Согласно его информации, разговор состоялся в воскресенье.

Как утверждает Равид, израильская разведка считает, что Иран может атаковать Израиль в течение нескольких дней, до переговоров о сделке по заложникам 15 августа. По его данным, удар может произойти в ответ на атаку на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию.

Ранее ХАМАС сообщило, что отказывается от приглашения Соединенных Штатов Америки, Катара и Египта участвовать в финальном раунде переговоров с Израилем по прекращению огня в секторе Газа. Движение объяснило свое решение нападением на Ханию, новыми условиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и другими причинами.

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      Маргарита Пименова
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