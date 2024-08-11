Израильская разведка сообщила о готовящей атаке Ирана в ближайшие дни

Axios: Иран может ударить по Израилю до переговоров о сделке по заложникам

Израильская разведка считает, что Иран может атаковать Израиль в течение нескольких дней, до переговоров о сделке по заложникам 15 августа. Об этом в соцсети X сообщил корреспондент американского портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

По его данным, удар может произойти в ответ на гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Ранее исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани заявил, что Израиль заплатит высокую цену за уничтожение Исмаила Хании. Он также отметил, что Иран обладает большими возможностями в случае начала боевых действий.

Убийство Хании произошло в ночь на 31 июля в Тегеране. Глава политбюро ХАМАС был убит в результате точного ракетного удара. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов».