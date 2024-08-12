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07:25, 12 августа 2024Экономика

Продажи ноутбуков в России перед новым учебным годом выросли

«Чек индекс»: число покупок ноутбуков в РФ в июле-начале августа выросло на 7 %

Фото: Unsplash

В июле и первую неделю августа 2024 года число покупок ноутбуков в России выросло на 7 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. О росте реализации этого вида техники перед новым учебным годом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического центра «Чек индекс» «Платформы ОФД».

Эксперты проанализировали статистику с большого числа электронных и офлайн-площадок. По итогам исследования выяснилось, что за этот период времени россияне приобрели в общей сложности 212 тысяч ноутбуков. Суммарные затраты граждан аналитики оценили в 13,2 миллиарда рублей.

Как указали аналитики компании «Марвел-дистрибуция», самыми популярными брендами в России в июле 2024 года стали тайваньский Asus, китайский Huawei, тайваньский MSI, американский Apple и китайский Lenovo. На долю первого пришлось 16,2 процента всех продаж, второго — 14,7 процента, третьего — 8,4 процента, четвертого — 6,7 процента, пятого — 6,4 процента.

Продажи ноутбуков в России растут не первый месяц. Так, по итогам первой половины 2024 года реализация, согласно данным аналитиков Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), увеличилась на 29-30 процентов в сравнении с показателем января-июня 2023-го.

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      Анатолий Акулов
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