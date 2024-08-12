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15:15, 12 августа 2024Мир

Путин обвинил Запад в прокси-войне с Россией руками украинцев

Путин о ситуации в Курской области: Запад воюет с Россией руками украинцев

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Запад причастен к ведению прокси-войны против России и делает это руками украинских военных. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ по ситуации в Курской области, сообщает Telegram-канал Кремля.

«Судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, стремится создать угрозу для объектов ядерной энергетики... О чем с ними вообще можно говорить?» — отметил глава российского государства.

Путин также подчеркнул, что атакуя Курскую область противник тем самым «выполняет волю своих западных хозяев, а Запад руками украинцев воюет с нами».

Ранее немецкий политолог Карл Масала заявил, что вылазка ВСУ в Курскую область является рискованной стратегией для Киева и не принесет пользы украинцам. Он добавил, что Россия демонстрирует способность продолжать наступательные операции, в то время как «ВСУ придется приложить значительные усилия, чтобы продолжить операцию в Курской области».

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      Виктория Кондратьева
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