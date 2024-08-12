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01:01, 12 августа 2024Ценности

Риту Ору сняли в откровенном бикини во время отдыха с мужем

33-летнюю певицу Риту Ору сняли в бикини во время отдыха с мужем в Испании

Фото: @ritaora

Британскую певицу и актрису Риту Ору сняли в откровенном купальнике во время отдыха с мужем в Испании. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

33-летнюю исполнительницу запечатлели на острове Форментера, куда она отправилась с избранником — 48-летним новозеландским актером и режиссером Тайкой Вайтити. На размещенных кадрах звезда предстала в черном бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и обнажающих ягодицы трусов.

Также знаменитость надела золотистую цепочку на талию, серьги-кольца, массивные браслеты и анклет (браслет на ногу — прим. «Ленты.ру»). В то же время к паре присоединились модель Кейт Мосс с дочерью Лилой Мосс.

Ранее в августе внешность американской певицы Леди Гаги на свидании с женихом раскритиковали в сети.

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      Карина Черных
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