Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:19, 12 августа 2024Мир

Россия призвала МАГАТЭ назвать виновных в обстреле района ЗАЭС

Россия будет добиваться от МАГАТЭ оглашения имен виновных в обстреле ЗАЭС
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Россия будет добиваться от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оглашения имен виновных в обстреле района Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом стало известно из заявления, опубликованного в официальном Telegram-канале российского постпредства при международных организациях в Вене.

«Сегодня в результате атаки украинского дрона произошло возгорание в районе градирен Запорожской АЭС (ЗАЭС). Россия будет добиваться, чтобы МАГАТЭ назвало виновную сторону обстрела в районе ЗАЭС», — говорится в сообщении.

В постпредстве подчеркнули, что дальнейшее замалчивание ситуации в районе ЗАЭС лишь «гипертрофирует чувство безнаказанности Киева».

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил последствия атаки района ЗАЭС. По его словам, угроза для ядерной безопасности атомной электростанции отсутствует.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Украинец убил и расчленил россиянку в Перу. Она изучала ритуалы у местного шамана

      Работники из Московской области стали реже приезжать в столицу

      Актриса Екатерина Шпица опубликовала снимки в бикини

      Махачев осудил двойные стандарты на Олимпиаде-2024

      Экс-премьер Украины предсказал участь ВСУ в Курской области

      Попросившегося на СВО члена банды Цапков этапировали в колонию для пожизненно осужденных

      Выявлен механизм нарушения памяти с возрастом

      Известный блогер попал в аварию в прямом эфире

      В Сербии рассказали о планах Запада касательно Вучича

      Россиянин обварил кипятком лицо подруги и пытался сжечь ее заживо

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше