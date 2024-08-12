Россия призвала МАГАТЭ назвать виновных в обстреле района ЗАЭС

Россия будет добиваться от МАГАТЭ оглашения имен виновных в обстреле ЗАЭС

Россия будет добиваться от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оглашения имен виновных в обстреле района Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом стало известно из заявления, опубликованного в официальном Telegram-канале российского постпредства при международных организациях в Вене.

«Сегодня в результате атаки украинского дрона произошло возгорание в районе градирен Запорожской АЭС (ЗАЭС). Россия будет добиваться, чтобы МАГАТЭ назвало виновную сторону обстрела в районе ЗАЭС», — говорится в сообщении.

В постпредстве подчеркнули, что дальнейшее замалчивание ситуации в районе ЗАЭС лишь «гипертрофирует чувство безнаказанности Киева».

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил последствия атаки района ЗАЭС. По его словам, угроза для ядерной безопасности атомной электростанции отсутствует.

