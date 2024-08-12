В МАГАТЭ оценили угрозу ядерной безопасности ЗАЭС после атаки

Глава МАГАТЭ Гросси заявил об отсутствии опасности для ЗАЭС после удара БПЛА

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что не видит угроз для ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после атаки беспилотников. Об этом пишет РИА Новости.

При этом, комментируя последствия ударов, глава организации не стал упоминать, кто именно несет ответственность за нападение.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что эксперты организации слышали звуки взрывов и видели дым на ЗАЭС. В агентстве пообещали ознакомиться с последствиями нападения на станцию.

Атака на ЗАЭС была совершена вечером в воскресенье, 11 августа. По данным Росатома, после ударов оказалась серьезно повреждена градирня. Там добавили, что специалисты оценят угрозу обрушения конструкции, когда позволит обстановка.