Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:15, 12 августа 2024Мир

В МАГАТЭ оценили угрозу ядерной безопасности ЗАЭС после атаки

Глава МАГАТЭ Гросси заявил об отсутствии опасности для ЗАЭС после удара БПЛА

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что не видит угроз для ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после атаки беспилотников. Об этом пишет РИА Новости.

При этом, комментируя последствия ударов, глава организации не стал упоминать, кто именно несет ответственность за нападение.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что эксперты организации слышали звуки взрывов и видели дым на ЗАЭС. В агентстве пообещали ознакомиться с последствиями нападения на станцию.

Атака на ЗАЭС была совершена вечером в воскресенье, 11 августа. По данным Росатома, после ударов оказалась серьезно повреждена градирня. Там добавили, что специалисты оценят угрозу обрушения конструкции, когда позволит обстановка.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Наркодилеры и лидеры этнических группировок устроили застолье в мордовской колонии. ФСИН проводит проверку банкета

      Белоусов обратился к российским военнослужащим

      Продажи ноутбуков в России перед новым учебным годом выросли

      Подросток бросил страйкбольную гранату в россиян и попался

      В МАГАТЭ оценили угрозу ядерной безопасности ЗАЭС после атаки

      Украина выпустила по трем регионам России 18 беспилотников

      Офицер объяснил уязвимость F-16 для российской ПВО

      ВСУ пытались атаковать еще один российский регион

      55-летняя телеведущая поделилась снимками в бикини

      За шесть лет отношений ни разу не видевшей гениталии партнера женщине дали совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше