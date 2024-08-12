Россия резко нарастила поставки продукции в одну страну

РИА Новости: экспорт продукции из России в Бразилию вырос в 1,7 раза

По итогам июля 2024 года суммарная стоимость поставок продукции из России в Бразилию выросла в 1,7 раза в сравнении с тем же периодом 2023-го и превысила отметку в миллиард долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

За второй летний месяц российские экспортеры отправили в латиноамериканскую страну продукции на общую сумму в 1,2 миллиарда долларов. В сравнении с июнем показатель увеличился на 3,5 процента.

Стоимость российского экспорта в Бразилию превышает отметку в миллиард долларов третий месяц подряд. Выше этого уровня показатель держался в августе, сентябре и декабре 2023 года.

В то же время стоимость поставок бразильской продукции на российский рынок в июле 2024-го осталась на прошлогоднем уровне и составила 102 миллиона долларов. Однако в сравнении с июнем показатель упал на треть. На этом фоне товарооборот двух стран в июле снизился на 0,6 процента в месячном выражении, но в годовом — увеличился в 1,6 раза.

Ранее во Всемирном банке сообщили о вхождении России в десятку стран по доходам от торговли. По итогам 2023 года РФ заняла в этом рейтинге седьмую строчку, а ее выручка от экспорта составила 121 миллиард долларов. Выше в списке оказались Китай (594 миллиарда), Германия (245,3 миллиарда), Ирландия (178 миллиардов), Сингапур (155 миллиардов), Швейцария (131 миллиард) и Саудовская Аравия (127 миллиардов).