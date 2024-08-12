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15:01, 12 августа 2024Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

МЧС: на территории Крыма объявили штормовое предупреждение с 12 по 15 августа

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на популярный туристический регион опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 12 по 15 августа в центральных, восточных и южных районах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Спасатели напомнили, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах.

Ранее толпы туристов на закрытом для купания пляже в поселке Джемете в Анапе попали на видео. Отмечается, что из-за бушующего моря на побережье российского курорта вывесили красные флаги, которые предупреждают отдыхающих о запрете на купание.

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      Фариза Бацазова
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