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14:11, 12 августа 2024Путешествия

Толпы туристов на закрытом для купания российском пляже попали на видео

Толпы туристов на закрытом для купания пляже в Анапе попали на видео

Толпы туристов на закрытом для купания пляже в поселке Джемете в Анапе попали на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Краснодар и край».

Отмечается, что из-за бушующего моря на побережье российского курорта вывесили красные флаги, которые предупреждают отдыхающих о запрете на купание.

Несмотря на это, на пляже расположились сотни россиян. На кадрах видно, что многим из них приходится стоять, поскольку все лежачие места заняты. Часть людей загорает, находясь в воде.

Ранее российские туристы оказались заблокированы в Анапе из-за высоких цен на билеты. Из-за сложившейся ситуации отдыхающие не могут вернуться домой. В августе доступны только дорогостоящие стыковочные рейсы.

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      Фариза Бацазова
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