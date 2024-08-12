Россиянам раскрыли правила для выгодной покупки авиабилетов

«Купибилет»: билеты следует покупать за 2-3 месяца до даты вылета

Авиабилеты следует покупать за 2-3 месяца до даты вылета — в это время цены меньше подвержены изменениям. Правила для выгодного бронирования перелетов раскрыли россиянам специалисты сервиса «Купибилет», передают «Известия».

По словам экспертов, также нужно обращать внимание на акции и скидки. Как правило, за несколько месяцев до вылета авиакомпании предлагают сниженные цены, чтобы привлечь больше пассажиров. Кроме того, ради экономии рекомендуется следить за курсами валют и покупать билеты, когда курс рубля стабилен.

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