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17:52, 12 августа 2024Путешествия

Россиянам раскрыли правила для выгодной покупки авиабилетов

«Купибилет»: билеты следует покупать за 2-3 месяца до даты вылета

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Авиабилеты следует покупать за 2-3 месяца до даты вылета — в это время цены меньше подвержены изменениям. Правила для выгодного бронирования перелетов раскрыли россиянам специалисты сервиса «Купибилет», передают «Известия».

По словам экспертов, также нужно обращать внимание на акции и скидки. Как правило, за несколько месяцев до вылета авиакомпании предлагают сниженные цены, чтобы привлечь больше пассажиров. Кроме того, ради экономии рекомендуется следить за курсами валют и покупать билеты, когда курс рубля стабилен.

Ранее Кипр был назван одним из самых доступных европейских направлений для отдыха в бархатный сезон. Уточняется, что средняя стоимость туров на 10-11 дней составляет 193 тысячи рублей.

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      Марк Успенский
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