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09:24, 12 августа 2024Путешествия

Россиянин описал трущобы в Пакистане фразой «криминал и насилие — часть жизни»

Фото: Rana Sajid Hussain / Globallookpress.com

Российский тревел-блогер побывал в трущобах Пакистана и узнал у их жительницы о местном быте и порядках. Своей историей он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Пакистанка по имени Айша, которая родилась и выросла в трущобах города Равалпинди, рассказала путешественнику, что там нет поликлиник, а на скорую помощь можно не рассчитывать. По ее словам, людям приходится самостоятельно идти в ближайший госпиталь, где непременно будет большая живая очередь из таких же нуждающихся в помощи.

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«Безопасность в трущобах — еще один аспект жизни, который часто оставляет желать лучшего. Криминал, наркоторговля и насилие — это часть повседневной жизни», — такими фразами описал автор публикации обстановку в бедных кварталах Пакистана.

Кроме того, в трущобах нет регулярного водоснабжения, каждое утро женщины ходят к ближайшему колодцу за водой. «Иногда нам приходилось стоять в очереди несколько часов. Это было опасное занятие, особенно для девочек. Мы часто сталкивались с домогательствами и угрозами», — процитировал пакистанку блогер, добавив, что электричество тоже доступно не всем местным жителям.

«Жизнь в трущобах — это постоянная борьба за выживание», — заключил россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал, что в трущобах он встретил «хижины из фанеры и вонючего тряпья». Люди, по его словам, живут в таких домах огромными семьями и целыми общинами.

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      Алина Черненко
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